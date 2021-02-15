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Москва

Осужденного за организацию терактов в Москве убили в колонии Приморья 

Вечерняя Москва и ещё 3 23 минуты назад
Организатора терактов в гостинице «Интурист» и торговом центре «Охотный ряд» в столице в 1999 году Халида Хугуева нашли мертвым в колонии в Приморском крае. Об этом сообщили в понедельник, 15 февраля, ГУФСИН по региону.
Несколько местных СМИ, в том числе «Вести Приморья» и деловой портал «Золотой Мост» написали, что Хугуева убили другие осужденные в санитарной части в субботу, 13 февраля.

— Осужденный был найден без признаков жизни, управление проводит проверку, — сказал собеседник РИА Новости.

В 2010 году Верховный суд России принял решение о смягчении наказания организатору терактов в столице Халиду Хугуеву и их исполнителю Магомадзаиру Гаджиакаеву. Срок наказания Хугуеву снизили с 25 до 23 лет лишения свободы, а Гаджиакаеву — с 15 до 13 лет. Приговор террористам вынесли в декабре 2009 года.
Взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист» возле офиса Иосифа Кобзона произошел 26 апреля 1999 года. В результате ранения получили 11 человек. Теракт в «Охотном Ряду» был организован 31 августа 1999 года. Бомба взорвалась в зале игровых автоматов. Были ранены 40 человек, одна из пострадавших женщин скончалась.
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Комментарии 3
Криминал , Видео , Происшествия , Иосиф Кобзон , ФСИН , РИА Новости , Москва , Приморский Край
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