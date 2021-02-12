Житель Сургута 170 раз перевёл деньги мошенникам 

Как только мужчина понял, что его обманули, он обратился к правоохранителям.

По словам потерпевшего, звонки поступали с официального номера дежурной части полиции. Неизвестный представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что мужчине необходимо предотвратить хищение денег со счета, обналичив сбережения и переведя их на резервный счёт. В итоге потерпевший отправил им свыше 1,7 миллиона рублей, при этом 200 тысяч рублей он взял в кредит.