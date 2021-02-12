Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Житель Сургута 170 раз перевёл деньги мошенникам 

Говорит Москва 42 минуты назад
Житель Сургута 170 раз перевёл деньги мошенникам
Фото: РИА Новости
Как только мужчина понял, что его обманули, он обратился к правоохранителям.
По словам потерпевшего, звонки поступали с официального номера дежурной части полиции. Неизвестный представлялся сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что мужчине необходимо предотвратить хищение денег со счета, обналичив сбережения и переведя их на резервный счёт. В итоге потерпевший отправил им свыше 1,7 миллиона рублей, при этом 200 тысяч рублей он взял в кредит.
Для совершения преступления злоумышленники использовали специальную программу для замены номеров, сообщает пресс-служба городского управления МВД. Возбуждено уголовное дело.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Говорит Москва: последние новости
СМИ узнали подробности убийства школьницы в Тверской области СМИ узнали подробности убийства школьницы в Тверской области Служебный день для руководства ФСБ может стать ненормированным Служебный день для руководства ФСБ может стать ненормированным В Москве проходят массовые обыски по делу «Свидетелей Иеговы» В Москве проходят массовые обыски по делу «Свидетелей Иеговы»
Криминал , Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение