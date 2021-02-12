Полицейские в Амстердаме приняли снеговика за труп

В Нидерландах полицейские обнаружили в парке заснеженное тело, которое оказалось обычным снеговиком, передает «Nation News».
Правоохранители патрулировали Оостерпарк в темное время суток и в какой-то момент заметили тело человека на земле. Но подойдя поближе, они поняли, что ошиблись.
«На самом деле, жертвой преступления оказался прекрасный пример искусства снежных скульптур! Даже нос из морковки у него был», — говорится в сообщении полиции Амстердама.
В прошлом году курьезный случай произошел в одной из художественных галерей Лондона. Полиция, прибывшая на вызов по поводу «трупа», обнаружила манекен.