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В Амстердаме полицейские приняли снеговика за труп 

Мир24 58 минут назад
Полицейские в Амстердаме приняли снеговика за труп
Фото: Reuters
В Нидерландах полицейские обнаружили в парке заснеженное тело, которое оказалось обычным снеговиком, передает «Nation News».
Правоохранители патрулировали Оостерпарк в темное время суток и в какой-то момент заметили тело человека на земле. Но подойдя поближе, они поняли, что ошиблись.

«На самом деле, жертвой преступления оказался прекрасный пример искусства снежных скульптур! Даже нос из морковки у него был», — говорится в сообщении полиции Амстердама.

В прошлом году курьезный случай произошел в одной из художественных галерей Лондона. Полиция, прибывшая на вызов по поводу «трупа», обнаружила манекен.
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