В Забайкалье обнаружили контрабанду леса на 50,9 млн рублей 

Несколько фактов незаконного вывоза леса в Китай выявили сотрудники читинской таможни за последнее время. Так три уголовных дела о контрабанде пиломатериалов хвойных пород возбудили в отношении руководителя забайкальской торговой компании.

"Установлено, что фирма заключила с несколькими китайскими компаниями внешнеторговые контракты на поставку пиломатериалов. При экспорте пиломатериалов компания представляла в таможню фиктивные договоры купли-продажи: поставщик, указанный в договорах, не осуществлял продажу пиломатериалов данной фирме", — цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы таможни.

С 2016 по 2018 годы в КНР по поддельным бумагам удалось вывезти более 7,7 тысячи кубометров сосны обыкновенной и лиственницы сибирской стоимостью 39,1 миллиона рублей.

Еще один контрабандный вывоз совместно организовали граждане России и Китая, создав фиктивную фирму, зарегистрированную на подставное лицо. С 2019 по 2020 годы сообщники перевезли за границу более 2,3 тысячи кубометров сосны обыкновенной общей стоимостью 11,8 миллиона рублей.