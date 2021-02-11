Пойманный на Кипре маньяк из России оказался экс-следователем

На Северном Кипре задержали сбежавшего заключенного, ранее напавшего на женщину ради денег — бывший следователь из Алтайского края сбежал из местной тюрьмы, однако скрыться ему не удалось. Он отбывал срок с 2019 года, ранее отсидев четыре года в колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, куда попал за серию изнасилований. Теперь за нападение на женщину ему, по местным законам, назначено пожизненное заключение.
На Кипре поймали сбежавшего из тюрьмы маньяка, который работал следователем в РФ
Фото: Газета.Ru
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Криминал , Алтайский Край , Барнаул , Кипр
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