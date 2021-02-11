Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

На Кипре поймали сбежавшего из тюрьмы маньяка, который работал следователем в РФ 

Газета.Ru 8 часов назад
Пойманный на Кипре маньяк из России оказался экс-следователем
Фото: Газета.Ru
На Северном Кипре задержали сбежавшего заключенного, ранее напавшего на женщину ради денег — бывший следователь из Алтайского края сбежал из местной тюрьмы, однако скрыться ему не удалось. Он отбывал срок с 2019 года, ранее отсидев четыре года в колонии для бывших силовиков в Нижнем Тагиле, куда попал за серию изнасилований. Теперь за нападение на женщину ему, по местным законам, назначено пожизненное заключение.
Видео дня. Рэпер Серёга отсудил детей у бывшей жены
Газета.Ru: последние новости
Экс-подполковник МВД получил три года колонии за обман "вора в законе" Экс-подполковник МВД получил три года колонии за обман "вора в законе" Приложение для контроля здоровья помогло раскрыть преступление Приложение для контроля здоровья помогло раскрыть преступление Омбудсмен рассказала о заказавшей убийство падчерицы пенсионерке в Туве Омбудсмен рассказала о заказавшей убийство падчерицы пенсионерке в Туве
Криминал , Алтайский Край , Барнаул , Кипр
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
11:46
Раскрыта жуткая тайна о похоронах кукол вместо детей
Происшествия
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
01:04
«Пукни как леди»: майор полиции опорочила честь мундира
Общество
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
00:19
Ирина Шейк снялась голой с золотыми губами
Шоу-бизнес
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
00:30
Учитель ОБЖ домогался школьницу в Петербурге
Происшествия
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
00:52
Родившегося на Филиппинах щенка-циклопа сняли на видео
В мире
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
00:25
Застрявший в форточке вор час провисел на улице в Магадане
Происшествия
США показали на видео «конец света»
00:35
США показали на видео «конец света»
Армия Оружие
В российском роддоме рухнул потолок
00:35
В российском роддоме рухнул потолок
Происшествия
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
00:37
Пилоты боком посадили самолет с пассажирами в Магадане
Происшествия
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
00:17
Мужчина упал из окна квартиры актрисы Яковенко в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение