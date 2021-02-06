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Москва

В Генпрокуратуре РФ сообщили, что Сербия выдала бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт» 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Сербия выдала России бывшего топ-менеджера банка «Евростандарт»
Фото: ТАСС
Сербия выдала России бывшего и.о. заместителя председателя правления банка "Евростандарт" Дарью Гнездич, обвиняемую в хищении мошенническим путем 5 млн долларов. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Сербии экстрадировали в Россию гражданку РФ Дарью Гнездич. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В сопровождении сотрудников ФСИН России Дарья Гнездич будет доставлена в Москву", — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, в ноябре 2017 года Гнездич, будучи и.о. заместителя председателя правления КБ "Евростандарт", обеспечила заключение банкнотной сделки с "Глобэксбанком" на покупку $5 млн

"При этом действовала она по предварительному сговору с советником председателя правления этого банка и другими лицами", — сообщили в Генпрокуратуре.

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В рамках исполнения условий сделки банком на счет АО "Глобэксбанк" были перечислены 292 млн рублей, но иностранную валюту на сумму $5 млн, инкассированную АО "Глобэксбанк" для передачи банку, соучастники Гнездич похитили.
Гнездич скрылась от следствия и была объявлена в международный розыск. В октябре 2020 года в связи с установлением ее местонахождения на территории Сербии Генеральная прокуратура России направила зарубежным коллегам запрос о ее выдаче, который был удовлетворен.
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Криминал , Происшествия , Никита Михалков , Генпрокуратура РФ , КБ "Глобэкс" , ФСИН , КБ "Евростандарт" , Москва , Сербия
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