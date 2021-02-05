Подозреваемых в заказном убийстве девушки задержали в Москве

Пятеро подозреваемых в заказном убийстве девушки в конце декабря 2020 года задержаны в Москве . Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Убийство было совершено вечером 23 декабря 2020 года вблизи жилого дома по улице Профсоюзной. Мужчина произвел в молодую женщину не менее двух выстрелов, потерпевшую госпитализировали, но несмотря на оказанную помощь, она скончалась. "Совместными усилиями следователей столичного управления СК и сотрудниками полиции установлена причастность к преступлению пяти человек. Они задержаны", — сообщила Иванова.

Как стало известно ТАСС, мотивом преступления стала ревность — заказчиком убийства стала соперница девушки вместе со своим знакомым. Среди задержанных также организатор и двое исполнителей преступления. "По предварительным данным, женщина заказала убийство соперницы за 200 тыс. рублей", — сказал источник.

В свою очередь как сообщила Иванова, "выйти на подозреваемых удалось благодаря проведенным исследованиям — покидая место совершения преступления, нападавший выбросил орудие убийства, оставив на нем свои генетические следы, выявленные и идентифицированные экспертами СК". В ходе обысков изъято оружие и боеприпасы.

Уголовное дело в настоящее время расследуется по ч. 2 ст. 105 (убийство по найму) и ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия).