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В США неизвестный угнал машину с вакциной 

Российская Газета 1 час назад
В США неизвестный угнал автомобиль с вакциной
Фото: Reuters
В американском штате Флорида разворачивается остросюжетная драма с похищением в новом стиле. Неизвестный угнал автомобиль с партией вакцины от коронавируса. Об этом сообщила полиция города Плант-Сити на своей страничке Facebook.
К сообщению прилагается запись с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей подозреваемого — темнокожего мужчину, который, предположительно, позже проник в машину, припаркованную на территории, где проходил фестиваль клубники. Преступление произошло накануне, 3 февраля.

"В этом автомобиле находились ампулы с вакцинами от COVID-19", — признали полицейские.

Под публикацией уже появились гневные комментарии американцев. "Глупое правительство", "Что машина делала на этом фестивале и почему внутри вообще была вакцина?!" — недоумевают пользователи соцсети. Ответов на эти вопросы действительно нет. Судя по всему, угонщик пока не найден.
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Криминал , Происшествия , США
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