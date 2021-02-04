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Телефонные мошенники ушли в Telegram 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Мошенники начали обманывать россиян в Telegram
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Мошенники начали использовать Telegram-бот для подмены номера телефона и голоса. Это может спровоцировать целую волну телефонных обманов, с другой стороны, может послужить на благо закона.
Как пишет газета «Коммерсант», если бот освоят правоохранители, они смогут так ловить злоумышленников. Раньше, чтобы позвонить с ложного номера или поменять голос, надо было устанавливать на смартфон специальные приложения. О новом чат-боте изданию рассказал глава отдела информационной безопасности компании «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

После оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента и номер, который тот должен увидеть. При совершении звонка пользователю не нужно выходить из Telegram, что открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему, — говорится в материале.

Теперь не нужно менять никакие настройки телефонии по интернет-протоколу (IP), потому что в мессенджер уже встроена IP-телефония.
Заместитель руководителя центра реагирования на инциденты информбезопасности Group-IB Ярослав Каргалев объяснил, что если человек, который совершает звонок через бот, наберёт записанный в контактах абонента номер телефона, то на вызываемом устройстве в момент звонка высветится записанное имя. Опасность заключается в том, что звонящий может выдать себя за родственника жертвы и выпросить у него денег, которые потом, конечно, практически невозможно вернуть.
Ранее NEWS.ru писал, что Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что ряд известных действующих в стране Telegram-каналов связаны с российскими спецслужбами.
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Комментарии 5
Криминал , Происшествия , СБУ , Газета "Коммерсантъ"
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