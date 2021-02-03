В Польше задержали россиянина за контрабанду оружия

В польском городе Гданьске силами местной полиции и спецслужб был задержан россиянин, предположительно, связанный с контрабандистской группировкой. Двумя годами ранее мужчина был объявлен в международный розыск.

«Разыскиваемый подозревается в руководстве преступной группой, занимающейся контрабандой оружия и комплектующих для изготовления оружия и военной техники», — говорится в официальном заявлении.

В мае прошлого года полицейские получили информацию о возможном пребывании подозреваемого в Польше. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что последний арендует квартиру на территории города. В связи с тяжестью вменяемых преступлений при задержании были задействованы не только силы местной полиции, но и антитеррористического подразделения спецслужб. На настоящий момент решается вопрос об экстрадиции мужчины в Россию, сообщает на официальном сайте полиция Поморского воеводства республики.

Напомним, ранее «ФедералПресс» писал о задержании жительницы Новосибирска, подозреваемой в контрабанде средств для похудания.