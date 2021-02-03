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Москва

Суд вернул в прокуратуру дело младшей Хачатурян 

РИА Новости 18 минут назад
Бутырский суд Москвы вернул дело младшей сестры Хачатурян в прокуратуру по ходатайству потерпевшей стороны, сообщил РИА Новости во вторник ее адвокат Ярослав Пакулин.

"Дело вернули в прокуратуру, ходатайство о возврате поступило от представителя потерпевшей стороны, мы не возражали", — сказал собеседник агентства.

Основание, отметил Пакулин, то же, что и на суде у старших сестер: необходимость расследования вмененных отцу подсудимых Михаилу Хачатуряну преступлений.

"Это затягивает разбирательство, но что делать — будем работать", — добавил защитник.

Ранее дело старших сестер Крестины и Ангелины Хачатурян на этапе отбора присяжных было направлено Мосгорсудом в Генпрокуратуру. Тогда потерпевшие заявили, что мотив преступления, коим сейчас в обвинительном заключении значатся "насильственные действия отца", требует уточнения и проверки.
В конце 2020 года родственники Михаила Хачатуряна выступили с инициативой возбудить уголовное дело в отношении погибшего (это возможно по закону), которое, по их надежде, помогло бы опровергнуть обвинения в физическом и сексуальном насилии над дочерями.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года в Москве: как считает следствие, три сестры зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец причинял "физические и психические страдания" девушкам, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Дело младшей сестры было выделено в отдельное производство в связи с признанием ее невменяемой в момент совершения преступления. Ее дело рассматривается Бутырским судом в закрытом от слушателей и СМИ режиме.
Сестрам Хачатурян на время судебного разбирательства запрещено посещать массовые мероприятия, пользоваться интернетом и общаться с кем-либо кроме адвокатов, в том числе друг с другом. В ноябре 2020 года суд разрешил обвиняемым общаться с матерью.
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Комментарии 3
Криминал , Видео , Происшествия , Михаил Хачатурян , Ангелина Хачатурян , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ФСИН , РИА Новости
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