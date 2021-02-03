Навального могут этапировать в одну из колоний в ЦФО 

Алексея Навального могут этапировать в исправительную колонию в каком-либо ближайшем регионе Центрального федерального округа, сказал РИА Новости зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
"Алексея Навального должны этапировать в исправительную колонию по месту проживания. Но поскольку в Москве нет колоний общего режима, то Навального могут этапировать в какой-либо ближайший регион, в одну из колоний Центрального федерального округа", — сказал он.
Во вторник суд заменил Навальному условный срок на реальный по вынесенному еще в 2014 году делу о хищении средств у компании "Ив Роше". Такое решение суд принял по просьбе ФСИН, которая пожаловалась, что осужденный пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Его отвезли в отдел полиции в Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. Как утверждает ФСИН, Навальный задержан за нарушения испытательного срока как условно осужденный по делу "Ив Роше", 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.