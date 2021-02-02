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В России число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза 

News.ru 1 час назад
В России число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза
Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press
В 2020 году в России было зафиксировано 510,4 тысячи преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем годом ранее. 80% из них совершены путём кражи и мошенничества, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию МВД.
Чаще всего для совершения преступлений использовались банковские карточки, Интернет и телефоны. Так, карты за год мошенники использовали на 453,1% чаще, чем раньше. Общее число подобных преступлений достигло 190,2 тысячи.
Через Интернет мошенники сумели совершить 300,3 тысячи преступлений, с помощью телефона — 218,7 тысячи.
Самый большой прирост преступлений произошёл в Санкт-Петербурге — 780,6%. Наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России участились случаи мошенничеств, при которых злоумышленники спекулируют на теме пандемии коронавируса. В ведомстве предостерегли от покупки в Сети средств или лекарств, защищающих от COVID-19 или лечащих заболевание. Об этом писал NEWS.ru.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Роспотребнадзор , МВД , газета "Известия" , Магаданская Область , Санкт-Петербург
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