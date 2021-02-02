В России число преступлений с пластиковыми картами выросло в 5,5 раза 

В 2020 году в России было зафиксировано 510,4 тысячи преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это на 73,4% больше, чем годом ранее. 80% из них совершены путём кражи и мошенничества, сообщают «Известия» со ссылкой на информацию МВД

Чаще всего для совершения преступлений использовались банковские карточки, Интернет и телефоны. Так, карты за год мошенники использовали на 453,1% чаще, чем раньше. Общее число подобных преступлений достигло 190,2 тысячи.

Через Интернет мошенники сумели совершить 300,3 тысячи преступлений, с помощью телефона — 218,7 тысячи.

Самый большой прирост преступлений произошёл в Санкт-Петербурге — 780,6%. Наименьший — в Ненецком АО, Магаданской области и республиках Коми, Карачаево-Черкесия и Адыгея.