В избиении ребенка под Рязанью обвинили его мать 

Рязанские следователи предъявили матери двух малолетних детей, у одного из которых в январе 2021 года были выявлены следы побоев, обвинение в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и в истязаниях, сообщается на сайте СУСК региона.

Как ранее сообщало региональное УМВД, семью в городе Рыбное проверила полиция после жалоб соседей на шум. Выяснилось, что в доме проживали 47-летний мужчина, его 21-летняя дочь и два внука 2020 и 2019 годов рождения. Женщина с детьми приехала жить к отцу в конце новогодних праздников после ссоры с сожителем, с которым она обитала в Рязани . В жилище в Рыбном полицейские установили антисанитарные условия, отсутствие продуктов питания, у старшего из детей на лице, голове и теле выявили следы побоев. Детей из семьи изъяли. Проверки по факту произошедшего инициировали органы прокуратуры и региональное СУСК . Изначально полиция заподозрила в избиении ребенка деда. Позднее в областном СУСК сообщили, что участники произошедшего высказывают противоречивые версии и следствию предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

В понедельник СУСК региона сообщило, что обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением) и п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) предъявлено женщине.

"По версии следствия, мать малолетних ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по воспитанию и содержанию детей, не кормила и мер по обеспечению питанием детей не принимала. Кроме того, следователями установлены обстоятельства, свидетельствующие о систематическом причинении физических страданий детям путем нанесения побоев и иных насильственных действий", — значится на сайте управления.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.