Жители Подмосковья помогли задержать подозреваемого в разбое

«Ночью злоумышленник через незапертую входную дверь проник в ларек, работающий круглосуточно. Он взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими продавцу телесные повреждения, после чего, угрожая расправой, похитил у женщины ювелирные украшения и мобильный телефон. Затем мужчина попытался скрыться, однако был остановлен подошедшими к ларьку гражданами. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и удерживали налетчика до приезда правоохранителей», — говорится в сообщении.
«Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу Жуковского. Общая сумма материального ущерба составила 160 тыс. руб. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в пресс-службе, добавив, что ведется следствие.