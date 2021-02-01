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Очевидцы в Подмосковье помогли полицейским задержать подозреваемого в разбое 

Агентство «Москва» и ещё 2 35 минут назад
Жители Подмосковья помогли задержать подозреваемого в разбое
Фото: РИА Новости
Очевидцы в Жуковском помогли сотрудникам полиции задержать подозреваемого в разбойном нападении ранее судимого 40-летнего местного жителя. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Московской области.

«Ночью злоумышленник через незапертую входную дверь проник в ларек, работающий круглосуточно. Он взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими продавцу телесные повреждения, после чего, угрожая расправой, похитил у женщины ювелирные украшения и мобильный телефон. Затем мужчина попытался скрыться, однако был остановлен подошедшими к ларьку гражданами. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и удерживали налетчика до приезда правоохранителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место полицейские при личном досмотре мужчины обнаружили и изъяли нож, пистолет и похищенное. Уточняется, что изъятое оружие направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

«Пострадавшая госпитализирована в городскую клиническую больницу Жуковского. Общая сумма материального ущерба составила 160 тыс. руб. В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — заключили в пресс-службе, добавив, что ведется следствие.

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Криминал , Происшествия , Жуковский , Московская область
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