Жители Подмосковья помогли задержать подозреваемого в разбое

«Ночью злоумышленник через незапертую входную дверь проник в ларек, работающий круглосуточно. Он взял с витрины стеклянные бутылки и нанес ими продавцу телесные повреждения, после чего, угрожая расправой, похитил у женщины ювелирные украшения и мобильный телефон. Затем мужчина попытался скрыться, однако был остановлен подошедшими к ларьку гражданами. Очевидцы вызвали сотрудников полиции и удерживали налетчика до приезда правоохранителей», — говорится в сообщении.