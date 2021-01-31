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В Омске задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего футболиста 

Газета.Ru и ещё 11 56 минут назад
В Омске задержали подозреваемых в убийстве футболиста Дробыша
Фото: РИА Новости
Полицейские и сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемых в убийстве 21-летнего экс-игрока омского "Иртыша" Егора Дробыша, сообщает пресс-служба УМВД по Омской области.
Отмечается, что 33-летний мужчина был задержан у себя в квартире, а второй подозреваемый — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых.
Напомним, трагедия произошла 27 января. Дробыш возвращался со своим другом Виталием Романчуком из магазина. На улице на них напали. Романчук получил удар ножом в шею, а Дробыш — в область груди. Следствие предполагает, что злоумышленники напали на них с целью ограбления.
Ранее российский футболист Егор Дробыш был убит в Омске.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Омск , Омская Область
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