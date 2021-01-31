В Омске задержали подозреваемых в убийстве футболиста Дробыша

Отмечается, что 33-летний мужчина был задержан у себя в квартире, а второй подозреваемый — мужчина 30 лет — в квартире его знакомых.

Напомним, трагедия произошла 27 января. Дробыш возвращался со своим другом Виталием Романчуком из магазина. На улице на них напали. Романчук получил удар ножом в шею, а Дробыш — в область груди. Следствие предполагает, что злоумышленники напали на них с целью ограбления.

Ранее российский футболист Егор Дробыш был убит в Омске.