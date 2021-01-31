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Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 28 минут назад
Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников
Фото: ТАСС
Арест двоих сотрудников Роспотребнадзора за взятку стал результатом совместной работы столичного управления ведомства и правоохранительных органов по профилактике нарушений коррупционной направленности, сообщили в пресс-службе управления.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее Савеловский суд Москвы арестовал замглавного государственного санитарного врача по Северному административному округу столицы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова по делу о получении взятки должностным лицом в особо крупном размере.
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