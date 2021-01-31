Роспотребнадзор прокомментировал арест своих сотрудников 

«Управление Роспотребнадзора по городу Москве продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы — сегодняшнее решение Савеловского суда. Работа в указанном направлении будет продолжена», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.