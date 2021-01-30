Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Спонсора "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК)* Александра Хоменко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис».
По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.
По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей.
"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК* и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск", — добавила она.
*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
Видео дня. Муж облил жену бензином и пытался поджечь
Последние новости
Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Mash опубликовал репортаж из "дворца" в Геленджике Названа причина смерти Василия Ланового Названа причина смерти Василия Ланового Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела Что будет, если сделать вакцину от COVID, но уже есть антитела
Комментарии
Криминал , Александр Хоменко , Светлана Петренко , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ , РИА Новости , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
00:24
Стадо оленей пронеслось мимо автомобилиста и попало на видео
Общество
Момент крушения сухогруза в Черном море попал на видео
01:35
Момент крушения сухогруза в Черном море попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
02:06
Опубликовано видео крупного пожара на северо-западе Москвы
Происшествия
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
00:11
Мощная волна накрыла россиян во время фотосессии в Сочи и попала на видео
Общество
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
00:10
Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео
В мире
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
00:11
Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками
Происшествия
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
02:17
Россиянин избил свою девушку и попал на видео
Происшествия
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
00:30
Рой полностью облепивших руку прохожего пчел сняли на видео
В мире Общество
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
01:08
Собчак высмеяла страдания Бузовой из-за разрыва с Давой
Шоу-бизнес
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
01:45
Плавающая с людьми самая большая акула в мире попала на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение