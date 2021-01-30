СК объявил в розыск спонсора ФБК Александра Хоменко 

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В деле рассматриваются три эпизода предполагаемого преступления. Хоменко назвали фактическим руководителем компаний ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис».

По данным СК, юрлица, которыми он управлял, в 2017-2019 годах заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять госконтрактов на капремонт здания учебного заведения. Следователи утверждают, что Хоменнко и другие участники организованной группы ввели в заблуждение чиновников министерства образования Московской области , внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ.

По словам Петренко, таким образом группе удалось похитить из бюджета более 30 миллионов рублей.

"По имеющимся сведениям, Хоменко оказывал финансовую поддержку ФБК * и в настоящее время скрывается на территории Украины. В отношении него вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении трех эпизодов мошенничества, он объявлен в розыск", — добавила она.