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Мужчина поджег свою жену в Балашихе 

Газета.Ru 35 минут назад
Мужчина поджег свою жену в Балашихе
Фото: Depositphotos
В подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджег. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив ее горючей жидкостью, после чего поджег ее", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, пострадавшая женщина госпитализирована. Мужчина также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе в результате взрыва на балконе в жилом доме пострадали два человека.
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Криминал , Происшествия , Балашиха , Московская область
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