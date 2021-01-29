Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Подмосковье 

Все новости на карте

Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотического вещества. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел

Как уточняет пресс-служба ведомства, на посту дорожно-патрульной службы была остановлена иномарка для проверки документов. Водитель машины заметно нервничал, поэтому сотрудники правоохранительных органов решили досмотреть автомобиль и вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по Коломенскому городскому округу.

В ходе досмотра в багажнике был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что в свертке содержалось наркотическое средство гашиш общей массой около килограмма.