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Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Подмосковье 

Вечерняя Москва 1 час назад
Мужчину с крупной партией наркотиков задержали в Подмосковье
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ
Сотрудники правоохранительных органов Московской области задержали мужчину по подозрению в попытке сбыта крупной партии наркотического вещества. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает региональный главк Министерства внутренних дел.
Как уточняет пресс-служба ведомства, на посту дорожно-патрульной службы была остановлена иномарка для проверки документов. Водитель машины заметно нервничал, поэтому сотрудники правоохранительных органов решили досмотреть автомобиль и вызвали следственно-оперативную группу УМВД России по Коломенскому городскому округу.
В ходе досмотра в багажнике был обнаружен сверток с веществом растительного происхождения. Исследование показало, что в свертке содержалось наркотическое средство гашиш общей массой около килограмма.
Возбуждено дело по статьям 30 и 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд санкционировал взятие подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».
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Криминал , Происшествия , МВД , Московская область
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