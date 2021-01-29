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Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке 

РИА Новости 2 часа назад
Экс-работницу прокуратуры в Чите обвиняют в крупной взятке
Фото: РИА Новости
Бывшую работницу прокуратуры в Чите обвиняют в получении взятки в крупном размере, а также в покушении на получение взятки и мошенничество, сообщает пресс-служба управления СК по Забайкальскому краю.
По версии следствия, обвиняемая в 2019 году, работая в прокуратуре, получила от главы одного из сел Читинского района взятку в виде участка земли стоимостью около 500 тысяч рублей. В том же году за обещание общего покровительства она пыталась получить в виде взятки еще два участка общей стоимостью 800 тысяч рублей. В 2020 году она пыталась обманом завладеть 180 тысячами рублей из бюджета одного из сельских поселений.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы Читы, бывшего работника прокуратуры. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере), частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 5 статьи 290 (покушение на получение взятки в крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дело было возбуждено по материалам прокуратуры края и регионального главка ФСБ. В ходе предварительного следствия обвиняемая уволена из органов прокуратуры. Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Генпрокуратура РФ , СКР , Забайкальский Край , Чита
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