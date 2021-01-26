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Чиновника на Камчатке подозревают в получении взятки в размере 800 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 2 18 минут назад
Чиновника заподозрили в получении взятки в 800 тысяч рублей
Фото: ТАСС
Следственные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства (УЖКХ) города Елизово — он подозревается в получении взятки в размере 800 тыс. рублей от подрядчика, выполняющего муниципальных заказ. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела УЖКХ города Елизово. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года начальник отдела УЖКХ города Елизово, курировавший выполнение работ по муниципальному контракту, получил от подрядчика взятку в размере 800 тысяч рублей за содействие в замене характеристик и параметров работ и используемых материалов, беспрепятственную приемку работ и их своевременную оплату.
Уголовные дела возбуждены также в отношении взяткодателя и посредника, который передал деньги.
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Криминал , Происшествия , Елизово , Камчатский Край
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