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В Архангельской области задержаны двое мужчин, ограбивших банк на 21 млн рублей 

ТАСС и ещё 1 33 минуты назад
В Архангельской области ограбили банк на 21 млн рублей
Фото: РИА Новости
Полицейские задержали двух мужчин, ограбивших отделение Сбербанка на 21 млн рублей в Архангельской области. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
30 декабря прошлого года мужчина в маске проник в служебное помещение одного из отделений Сбербанка и, распылив содержимое газового баллончика в сторону сотрудника, отнял у него инкассаторскую сумку с 21 млн рублей.

"Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение кредитной организации. В результате проведенных мероприятий установлена причастность к совершению преступления двух жителей Архангельска. Один из них — руководитель службы безопасности одного из торговых центров. Второй фигурант — сотрудник частного охранного предприятия, которое обслуживало отделение банка. По версии следствия, он содействовал в разработке плана разбойного нападения и обеспечил условия для его реализации, находясь в день совершения преступления на рабочем месте", — сказала Волк.

Чтобы найти нападавшего, полицейские отсмотрели видеокамеры и заметили, что злоумышленник был похож на тяжелоатлета. Это стало главной зацепкой при розыске грабителя. Большая часть денег найдена спрятанными в пианино у родственников одного из участников и под капотом машины у другого.
Фигуранты уже дали признательные показания, решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело расследуется по статье о разбое.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Сбербанк России , Архангельск , Архангельская Область
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