Житель Алтайского края пытался заживо сжечь двух детей

После того как мужчина поджег дом, он остался на месте преступления и смотрел, как дети горят.

Следователи из Алтайского края завершили расследование дела в отношении 33-летнего жителя Бийска , которого обвиняют в попытке убийства двоих детей — мужчине вменяют статью о покушении на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, а также статью о поджоге.

Следователи сообщили, что после того как мужчина поджег дом, он остался на месте преступления и смотрел, как дети горят.

«…обвиняемый встретил на одной из улиц города Бийска свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. Услышав, что их 3-летний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось. он нашел емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции дома, после этого поджег», — рассказали на сайте СК РФ.

Детей спасло то что мимо проезжал сосед матери ребят, который и вытащил их из огня.

Мужчина частично признал свою вину, но по его словам, он не пытался убить детей, просто хотел их напугать.