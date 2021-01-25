Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Хотел напугать: житель Алтайского края пытался заживо сжечь двух детей 

ЧП Столица 53 минуты назад
Житель Алтайского края пытался заживо сжечь двух детей
Фото: ЧП Столица
После того как мужчина поджег дом, он остался на месте преступления и смотрел, как дети горят.
Следователи из Алтайского края завершили расследование дела в отношении 33-летнего жителя Бийска, которого обвиняют в попытке убийства двоих детей — мужчине вменяют статью о покушении на убийство двух и более лиц, малолетнего, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, а также статью о поджоге.
Следователи сообщили, что после того как мужчина поджег дом, он остался на месте преступления и смотрел, как дети горят.

«…обвиняемый встретил на одной из улиц города Бийска свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. Услышав, что их 3-летний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось. он нашел емкость с горючей легковоспламеняющейся жидкостью, облил ею деревянные конструкции дома, после этого поджег», — рассказали на сайте СК РФ.

Детей спасло то что мимо проезжал сосед матери ребят, который и вытащил их из огня.
Мужчина частично признал свою вину, но по его словам, он не пытался убить детей, просто хотел их напугать.
Видео дня. Волочкова отметила юбилей без бойфренда и звездных друзей
ЧП Столица: последние новости
Детского футбольного тренера задержали с наркотиками в Москве Детского футбольного тренера задержали с наркотиками в Москве Задержанного за взятки главврача НИИ уха, горла, носа доставили в суд Задержанного за взятки главврача НИИ уха, горла, носа доставили в суд Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства Япончика Суд заочно арестовал двух исполнителей убийства Япончика
Комментарии
Криминал , Происшествия , Алтайский Край , Бийск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
00:26
Оголившийся на пляже Сочи россиянин попал на видео
Общество
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
00:44
Маленький мальчик устроил взрыв канализации
Происшествия Азия
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
00:47
Облава на участников массовой рейв-вечеринки попала на видео
В мире Европа
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
00:19
Внедорожник опрокинул скорую с людьми на Сахалине
Происшествия
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
01:29
Нападение пассажира на водителя автобуса на Камчатке попало на видео
Происшествия
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
00:39
Протестующих европейцев разогнали водометами и дубинками
В мире Происшествия
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
00:36
Видео с дымом над Вестминстерским дворцом
В мире
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
02:28
Учение стратегических ракетчиков сняли на видео
Армия
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
01:16
Кота в ушанке на рыбалке сняли на видео
Общество
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
01:06
Видео тренировки дежурных сил по ПВО на Камчатке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение