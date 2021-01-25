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В Омске подросток получила восемь лет колонии за убийство матери 

РИА Новости и ещё 2 4 часа назад
В Омске подростка приговорили к колонии за убийство матери
Фото: РИА Новости
Омский областной суд назначил 16-летней девушке 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, а её 18-летнему другу — 13 лет строгого режима за убийство матери девушки в ночь на 31 декабря 2019 года, сообщили в региональной прокуратуре.
Ранее сообщалось, что 43-летняя женщина, внезапно вернувшись домой с работы, застала в постели свою 15-летнюю дочь и её парня, студента первого курса одного из местных колледжей. Женщина начала ругаться с молодыми людьми, в ходе ссоры молодой человек несколько раз ударил потерпевшую ножом, а девушка в это же время била мать по голове молотком и ножом. Несмотря на полученные более 30 ножевых ранений, женщина смогла позвонить подруге, выбралась из квартиры в подъезд, где её обнаружили соседи. Подруга женщины вызвала скорую помощь, но спасти ее не удалось, она скончалась в больнице. В ходе расследования подростки частично признавали свою вину, но пытались выставить погибшую виновницей конфликта, а себя — жертвами самообороны. Версия убийства женщины в целях самообороны была опровергнута в Следственном комитете. Дочь убитой и её парня заключили под стражу.

"Суд назначил несовершеннолетней обвиняемой наказание в виде 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, ее совершеннолетнему сообщнику — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — рассказали журналистам в прокуратуре Омской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.
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Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Екатеринбург , Омск , Омская Область , Первоуральск , Свердловская Область
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