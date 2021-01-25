В Омске подростка приговорили к колонии за убийство матери

"Суд назначил несовершеннолетней обвиняемой наказание в виде 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, ее совершеннолетнему сообщнику — 13 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — рассказали журналистам в прокуратуре Омской области.