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Москва

СМИ: в убийстве жениха на свадьбе в Москве подозревают сыновей депутата 

News.ru 26 минут назад
Подозреваемые в убийстве жениха оказались сыновьями депутата
Фото: pixabay
В двойном убийстве на свадьбе в загородном клубе «АлександрЪ» в Новой Москве заподозрили двух сыновей местного депутата.
Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, причиной трагедии стала ссора жениха 34-летнего Раду Кординяна (бывшего гражданина Молдавии) с одним из гостей.
Якобы 31-летний Владимир Девятаев сильно поругался с женихом и начал буянить на торжестве. Его выгнали из зала.
Гости думали, что он успокоился и уехал. Но через какое-то время Девятаев вернулся с оружием и застрелил жениха и его брата Филиппа. По данным КП, его привёз на машине какой-то мужчина.
На следующий день после произошедшего Владимира Девятаева и его старшего брата 35-летнего Алексея Девятаева задержала полиция. Их матерью является 58-летняя Анна Девятаева, она входит в Совет депутатов поселения Новофёдоровского Новой Москвы, пишет издание.

Их [братьев] допрашивают. Параллельно в квартирах подозреваемых проводятся обыски, ищут оружие убийства, — сказал источник КП.

Полицейские считают, что именно Девятаев-старший привез оружие на место преступления, а потом помог младшему брату скрыться.
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Комментарии 4
Криминал , Происшествия , Комсомольская правда , Молдова , Москва
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