Подозреваемые в убийстве жениха оказались сыновьями депутата

В двойном убийстве на свадьбе в загородном клубе «АлександрЪ» в Новой Москве заподозрили двух сыновей местного депутата.

Как пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник, причиной трагедии стала ссора жениха 34-летнего Раду Кординяна (бывшего гражданина Молдавии ) с одним из гостей.

Якобы 31-летний Владимир Девятаев сильно поругался с женихом и начал буянить на торжестве. Его выгнали из зала.

Гости думали, что он успокоился и уехал. Но через какое-то время Девятаев вернулся с оружием и застрелил жениха и его брата Филиппа. По данным КП, его привёз на машине какой-то мужчина.

На следующий день после произошедшего Владимира Девятаева и его старшего брата 35-летнего Алексея Девятаева задержала полиция. Их матерью является 58-летняя Анна Девятаева, она входит в Совет депутатов поселения Новофёдоровского Новой Москвы, пишет издание.

Их [братьев] допрашивают. Параллельно в квартирах подозреваемых проводятся обыски, ищут оружие убийства, — сказал источник КП.

Полицейские считают, что именно Девятаев-старший привез оружие на место преступления, а потом помог младшему брату скрыться.