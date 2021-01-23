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Москва

В Госдуме предложили сажать на 5 лет за вовлечение подростков в незаконные митинги 

ТК «Звезда» 6 минут назад
В РФ хотят сажать на 5 лет за вовлечение подростков в незаконные митинги
Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
Депутат Госдумы Евгений Марченко разработал законопроект, согласно которому предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги. Данные преступления предлагается наказывать ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, арестом от четырех до шести месяцев или лишением свободы на срок до пяти лет. До 10 лет лишения свободы можно будет получить за склонение к организации массовых беспорядков.

«В виду нарастающей угрозы нелегитимной политической борьбы, а также участившимися случаями привлечения к административной ответственности подростков, мы предлагаем криминализовать состав части 1.1 статьи 20.2 КоАП РФ, изложив его в проектируемой части четвертой статьи 151 УК РФ», — цитирует документ РИА Новости.

Согласно действующему законодательству наказание за подобные действия предусматривает только денежное взыскание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей. Марченко отметил, что зачастую незаконные митинги перерастают в массовые беспорядки, которые представляют еще большую общественную опасность, поэтому он также предлагает дополнить статью 212 УК РФ.
Депутат указывает, что неустоявшаяся психика несовершеннолетних, их склонность к радикализму, а также отсутствие в силу возраста легитимной ответственности делают подростков «орудием преступлений против основ общественной безопасности в руках преступных манипуляторов».
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, которые планируются в Москве и других городах 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут «немедленно пресекаться».
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Комментарии 8
Криминал , Происшествия , Евгений Марченко , Генпрокуратура РФ , Госдума , МВД , РИА Новости , Москва
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