Ещё
Далее:
Читайте также:
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя
"Цой": скандальный фильм Алексея Учителя Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

СМИ: Жениха и его брата расстреляли на свадьбе в Новой Москве 

Вечерняя Москва и ещё 2 39 минут назад
Жениха и его брата застрелили во время свадьбы в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»
Жениха и его брата расстреляли на свадьбе, проходившей в Новой Москве. Злоумышленник скрылся с места событий.
Преступление было совершено во время второго дня свадебных гуляний в загородном клубе. По предварительной информации, у жениха произошел конфликт с кем-то из приглашенных со стороны невесты. Злоумышленник открыл огонь, скончались два человека — жених и его брат.
Оба погибших являются уроженцами Молдавии, но имеют гражданство России.
Преступник скрылся с места преступления на черном джипе без номеров, в настоящее время его разыскивают сотрудники правоохранительных органов, передает РЕН ТВ.
Видео дня. Звезды шоу-бизнеса рассказывают о беременности
Вечерняя Москва: последние новости
СК предложил ужесточить уголовную ответственность физлиц за неуплату налогов СК предложил ужесточить уголовную ответственность физлиц за неуплату налогов Омбудсмен Москвы заявила, что экс-полковнику МВД Захарченко предстоит операция Омбудсмен Москвы заявила, что экс-полковнику МВД Захарченко предстоит операция Расследование дела подозреваемого в убийствах бизнесмена Быкова завершено Расследование дела подозреваемого в убийствах бизнесмена Быкова завершено
Криминал , Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Молдова , Москва , Новосибирская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
00:20
День рождения Бузовой обернулся скандалом с ее возлюбленным
Шоу-бизнес
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
04:35
Переросшие в драку нежности супругов в лифте попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
00:47
Опубликовано видео акта самосожжения человека в Минске
Происшествия В мире
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
01:04
Россиянину помешали взорвать силовиков в Башкирии
Происшествия Криминал
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
01:02
Бузову раскритиковали после разрыва с Манукяном
Шоу-бизнес
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
01:03
Щетка автомойки запустила рабочего «в космос»
Происшествия
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
00:52
Глыба льда рухнула на россиянку с коляской во Владивостоке
Происшествия
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
00:33
В Балашихе пожарные сняли на видео экшн во время тушения
Происшествия Новости Москвы
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
00:41
«Ходим по Приорам»: россияне вынуждены откапывать авто
Общество
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
00:23
Водитель без прав на иномарке сбил мужчину на тротуаре
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение