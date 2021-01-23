Жениха и его брата застрелили во время свадьбы в Москве

Жениха и его брата расстреляли на свадьбе, проходившей в Новой Москве . Злоумышленник скрылся с места событий.

Преступление было совершено во время второго дня свадебных гуляний в загородном клубе. По предварительной информации, у жениха произошел конфликт с кем-то из приглашенных со стороны невесты. Злоумышленник открыл огонь, скончались два человека — жених и его брат.

Оба погибших являются уроженцами Молдавии, но имеют гражданство России.