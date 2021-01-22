Замдиректора НИИ уха, горла, носа в Петербурге задержан за взятку 

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора по клинической работе ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» (ЛОР НИИ). Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

По сообщению СК, мужчина был изобличен и задержан. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. По данным следствия, он давал указание сотрудникам передавать ему часть заработной платы и иных дополнительных выплат. «Кроме того, используя свое служебное положение, обвиняемый требовал от подчиненных сотрудников передавать ему деньги в виде взятки за общее покровительство по службе. Всего за указанный период обвиняемый получил от подчиненных более 2 млн рублей», — сообщается на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается. По данным сайта института, замдиректора по клинической работе является Олег Коноплев, он же главврач учреждения. Имеет звание заслуженный врач России.