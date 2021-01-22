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Москва

Пропавших пять лет назад россиянку с сыном нашли убитыми 

Lenta.ru 1 час назад
Пропавших пять лет назад россиянку с сыном нашли убитыми
Фото: ТАСС
Под Ростовом-на-Дону нашли тела матери и сына, которые пропали пять лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Россиянка с сыном в феврале 2015 ушли из своего дома в станице Усть-Быстрянской и исчезли. Многолетнее расследование недавно дало свои результаты. Сотрудники правоохранительных органов задержали неоднократно судимого мужчину по подозрению в убийстве.
Рецидивист признался в преступлении и сообщил следователям о сообщнике, который также участвовал в расправе. Подельник в настоящее время отбывает наказание за кражу.
Следователи уточняют мотив и обстоятельства убийства матери и ее малолетнего сына.
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Криминал , Происшествия , МВД
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