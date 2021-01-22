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Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей 

РИА Новости 10 минут назад
Женщина призналась в убийстве детей и покончила с собой
Фото: © AP Photo / Eric Gay
Пятеро детей, тела которых в начале декабря были найдены в сгоревшем доме в штате Западная Виргиния, были застрелены своей матерью, которая затем покончила с собой, сообщает местный телеканал WSAZ со ссылкой на итоги расследования.
Пожар в доме рядом с городом Уильямсберг произошел 8 декабря 2020 года. Шериф округа Гринбрайер Брюс Слоун сообщил, что 25-летняя Ореанна Майерс застрелила детей в возрасте от одного года до семи лет, подожгла дом и покончила с собой. У нее было трое родных и два приемных ребенка.
На месте инцидента пожарные обнаружили три письма, одно из которых содержало признание женщины в убийстве детей. Она сослалась на свое слабое душевное здоровье.
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