Женщина призналась в убийстве детей и покончила с собой

Пятеро детей, тела которых в начале декабря были найдены в сгоревшем доме в штате Западная Виргиния , были застрелены своей матерью, которая затем покончила с собой, сообщает местный телеканал WSAZ со ссылкой на итоги расследования.

Пожар в доме рядом с городом Уильямсберг произошел 8 декабря 2020 года. Шериф округа Гринбрайер Брюс Слоун сообщил, что 25-летняя Ореанна Майерс застрелила детей в возрасте от одного года до семи лет, подожгла дом и покончила с собой. У нее было трое родных и два приемных ребенка.

На месте инцидента пожарные обнаружили три письма, одно из которых содержало признание женщины в убийстве детей. Она сослалась на свое слабое душевное здоровье.