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Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Начальника МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
Фото: ТАСС
Экс-начальник службы материально-технического обеспечения подразделения МЧС Хабаровского края признан виновным в совершении коррупционных и должностных преступлений, получении взятки более 1,3 миллиона рублей, он получил 9,5 лет колонии, сообщает в пятницу СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2015-2018 годах начальник службы материально-технического обеспечения получал деньги от предпринимателей за покровительство при исполнении государственных контрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего злоумышленник незаконно получил свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. Он был уволен со службы.

"Бывший начальник службы материально-технического обеспечения ФГКУ "Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России", признан виновным в совершении 4 преступлений по статье УК РФ "Получение взятки", 3 преступлений по статье "Превышение должностных полномочий", а также преступления по статье "Мошенничество". Назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 1 миллиона рублей", — сообщает следственное управление.

По информации регионального надзорного ведомства, подсудимый лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах и учреждениях МЧС России на срок 8 лет. Отмечается, что подсудимый вину в совершении преступлений не признал.
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Криминал , Происшествия , МЧС , СКР , Еврейская Автономная Область , Хабаровск , Хабаровский Край
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