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Источник: ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Подмосковья 

ИА Regnum 15 минут назад
ФСБ предотвратила массовое убийство в подмосковной школе
Фото: ТАСС
В одной из школ Московской области сотрудники ФСБ предотвратили преступление, сообщает 21 января телеграм-канал «112».
По данным канала, двое 16-летних школьников планировали нападение на образовательное учреждение, обсуждали, как будут убивать педагогов и учеников. У подростков во время обыска обнаружили два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, а также тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор». Возбуждены уголовные дела.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне и Ингушетии уничтожена материальная база боевиков. В рамках спецопераций и контртеррористических операций было обнаружено 20 тайников и шесть блиндажей, оружие, СВУ, сообщили 21 января в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , НАК , Московская область , Республика Ингушетия
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