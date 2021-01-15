Названы способы кражи банковского вклада

Чтобы это осуществить, мошенникам понадобится украсть ваши реквизиты.

"Для этого они создают фишинговые ресурсы и заражают устройства клиентов банков вирусами и троянами, реализуют атаки методами социальной инженерии, вынуждая жертв под различными предлогами выполнять операции, способствующие совершению хищения", — поясняет эксперт.

Ситуацию осложняет и цифровизация банковских продуктов для физлиц. Так, если банк предварительно одобрил клиенту кредит на определенную сумму, мошенник может завершить оформление заявки и получить средства быстрее, чем о них узнает настоящий владелец.

Контролировать эти процессы сложно, поскольку по факту сотрудник банка один на один взаимодействует с клиентом, который удостоверяет свою личность паспортом. Таким образом, операционист может осуществить перевод средств на свой счет или счет подельника, отмечает он.

По словам Сизова, для снижения рисков банки вводят дополнительные меры подтверждения операций, начиная от специальных кодов и заканчивая биометрическим распознаванием факта присутствия клиента в офисе.