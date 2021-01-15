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Baza: найдена новая записка Тесака 

Газета.Ru 24 минуты назад
Найдена новая записка Тесака
Фото: РИА Новости
Обнаружена новая записка, которая, предположительно, была написана националистом Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, незадолго до смерти. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В опубликованной записке Тесак признается, что не выдержал давления следствия и рассказал про своих соратников.

"В Красноярске меня сломали на 100%. Я рассказывал вообще все Всем надо бежать из страны! Продержаться я не смог. Прошу меня простить. Надеюсь, хоть кого-то спасу", — указано в тексте.

16 сентября Максим Марцинкевич был найден мертвым в одиночной камере СИЗО в Челябинске. По официальной версии следствия, он покончил с собой. 27 июля 2017 года Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным, в том числе в разбое, хулиганстве и умышленном уничтожении имущества, и назначил ему наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Сторонники Марцинкевича получили сроки от трех до 10 лет.
Суд установил, что Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к лицам, выделенным по признакам национальной принадлежности. Тесак был участником движения "Реструкт" (националистическое движение, является запрещенным на территории России) и лидером скандального проекта "Оккупай-педофиляй", заявленной целью которого является борьба с педофилами.
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Криминал , Происшествия , Максим Марцинкевич , ФСИН , Красноярск , Красноярский Край , Челябинск , Челябинская Область
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