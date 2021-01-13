Агрессивный москвич напал с ножом на полицейских и был застрелен 

Инцидент произошел накануне вечером в квартире на Гурьевском проезде. Нетрезвый москвич напал с ножом на прибывших медиков. Их вызвала мать злоумышленника после того, как он порезал себе руки и шею. Размахивая холодным оружием, он грозил ножом медикам и соседям. На место прибыл наряд полиции.

Тогда неадекватный мужчина набросился на стражей порядка. На предупреждение и выстрел в воздух он не реагировал. Полицейские были вынуждены стрелять на поражение. В результате злоумышленник скончался на месте.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). Нападавшему назначат психолого-психиатрическую экспертизу посмертно. Расследование по данному делу продолжается.