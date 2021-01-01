Внук сдал следователям убившую мужа бабушку

По версии следствия, 17 февраля 2011 года 61-летняя женщина убила своего супруга. Следователям она рассказала, что его избили на улице неизвестные, когда он вышел из дома ночью. Виновников тогда не нашли, расследование приостановили.

В сентябре дело снова открыли, поскольку внук россиянки рассказал следователям, что именно его бабушка и убила своего супруга. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.