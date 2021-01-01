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Москва

Внук сдал следователям убившую 10 лет назад мужа бабушку 

Lenta.ru 44 минуты назад
Внук сдал следователям убившую мужа бабушку
Фото: РИА Новости
В Новосибирской области местный житель сдал следователям свою бабушку, которая 10 лет назад совершила убийство своего мужа. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, 17 февраля 2011 года 61-летняя женщина убила своего супруга. Следователям она рассказала, что его избили на улице неизвестные, когда он вышел из дома ночью. Виновников тогда не нашли, расследование приостановили.
В сентябре дело снова открыли, поскольку внук россиянки рассказал следователям, что именно его бабушка и убила своего супруга. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее в Орловской области к пожизненному заключению в колонии особого режима был приговорен 44-летний житель Тульской области, убивший свою гражданскую жену и ее дочь-инвалида. Преступление было совершено в 2015 году. Осужденный в ходе расследования полностью признал свою вину. Ранее он уже был судим за тяжкое преступление.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РЕН ТВ , Новосибирская Область , Орловская Область , Тульская Область
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