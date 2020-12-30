Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Выбросившая в окно подушку с миллиардом рублей жена мэра Томска пойдет под суд 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Выбросившую в окно подушку с миллиардом жену мэра Томска будут судить
Фото: tomskbeer.ru
В Томской области под суд пойдет Галина Кляйн, жена арестованного мэра Томска, выбросившая в окно подушку с картами на 1,3 миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по ее уголовному делу. Галине Кляйн предъявили обвинение по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
По версии следствия, в ноябре 2020 года женщина мешала полицейским, которые пытались провести обыск в квартире ее мужа, мэра Ивана Кляйна, заподозренного в махинациях с землей в пользу своего предприятия «Томское пиво». Галина Кляйн не давала следователям войти в квартиру и ударила одного из них.
16 ноября сообщалось, что Галина Кляйн во время обысков в квартире попыталась избавиться от 1,3 миллиарда рублей, выбросив их в окно. Подушку с банковскими картами поймал водитель предприятия «Томское пиво» и попытался спрятать в салоне машины, но мужчину задержали.
14 ноября мэра Томска Ивана Кляйна суд арестовал на два месяца, до 13 января 2021 года. Ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Сотрудники ФСБ задержали Кляйна во время селекторного совещания 13 ноября.
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Последние новости
Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с делом против Навального Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с делом против Навального Правительство обнародовало данные о летальности от коронавируса Правительство обнародовало данные о летальности от коронавируса Украина пригрозила России «адским» сценарием по Крыму в 2021 году Украина пригрозила России «адским» сценарием по Крыму в 2021 году
Комментарии
Криминал , Иван Кляйн , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Томск , Томская Область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
00:05
Загорающая голая девушка на пляже удивила сочинцев
Общество
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
00:35
Во время прилета правительства в аэропорту раздался взрыв
Происшествия В мире
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
00:09
По российским военным в Сирии нанесли ракетный удар
Армия В мире
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
00:21
Телеоператор упал за борт на церемонии ввода «Гремящего»
Происшествия
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
00:57
Ковид-параноик протащил женщину по улице в Крыму
Происшествия
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
02:02
Прохожий угнал прибывшую на вызов скорую и попал на видео
Происшествия
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
00:58
Новое землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение