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Москва

Варламов назвал самый опасный город в России 

Газета.Ru и ещё 5 40 минут назад
Варламов заявил, что Кызыл самый опасный город России
Фото: ТАСС
Блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России по состоянию на 2020 год. В видеоролике, размещенном на своем YouTube-канале, Варламов причислил к таким городам Москву — столица заняла десятое место.
Варламов считает, что в Москве часто происходят убийства — особенно на вокзалах и рынках. Санкт-Петербург занял девятую строчку антирейтинга. Далее следуют Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.
Челябинск занял пятое место, за ним идет Благовещенск. Третье место занял Улан-Удэ, где по словам блогера популярно запрещенное в РФ движение "АУЕ".
В 2019 году количество убийств в городе в три раза превысило средний показатель по стране. При этом результаты 2019 года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре 2020-го.
Вторым самым опасным городом России оказался Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.
Кызыл — столица республики Тыва — оказался самым опасным городом России по версии Варламова. На 100 тыс. человек в городе происходит 35 убийств.
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Комментарии 3
Криминал , Общество , Происшествия , Илья Варламов , Амурская Область , Благовещенск , Екатеринбург , Магадан , Магаданская Область , Москва , Республика Бурятия , Ростовская Область , Санкт-Петербург , Свердловская Область , Улан-Удэ , Челябинск , Челябинская Область
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