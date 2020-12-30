Варламов заявил, что Кызыл самый опасный город России

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Варламов считает, что в Москве часто происходят убийства — особенно на вокзалах и рынках. Санкт-Петербург занял девятую строчку антирейтинга. Далее следуют Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.

Челябинск занял пятое место, за ним идет Благовещенск. Третье место занял Улан-Удэ, где по словам блогера популярно запрещенное в РФ движение "АУЕ".

В 2019 году количество убийств в городе в три раза превысило средний показатель по стране. При этом результаты 2019 года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре 2020-го.

Вторым самым опасным городом России оказался Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.

Кызыл — столица республики Тыва — оказался самым опасным городом России по версии Варламова. На 100 тыс. человек в городе происходит 35 убийств.