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Адвокат опального монаха Сергия назвала причину его задержания 

News.ru 7 минут назад
Адвокат опального монаха Сергия назвала причину его задержания
Фото: Всеволод Могучев/youtube.com
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), отлучённый от церкви, задержан по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству.
Об этом рассказала его адвокат Светлана Герасимова, сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что из Среднеуральского женского монастыря задержанного мужчину доставили на допрос в СКР по Свердловской области. Следователей заинтересовала опубликованная на YouTube запись одной из проповедей Сергия, на которой присутствовали дети.
Возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, усмотрел в ролике уполномоченный по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Мороков. Он и обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись.
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший схимонах Сергий задержан спецназом в рамках следственных действий в Среднеуральском монастыре. Опальный священник проходит фигурантом по двум уголовным делам. По сообщениям СМИ, у отца Сергия (Романова) имеется судимость за убийство. В 1986 году он ограбил и убил школьного учителя, за что отсидел 13 лет, позже ушёл в монастырь.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Игорь Мороков , Николай Романов , Светлана Герасимова , Генпрокуратура РФ , СКР , Свердловская Область
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