Адвокат опального монаха Сергия назвала причину его задержания 

Бывший схимонах Сергий ( Николай Романов ), отлучённый от церкви, задержан по подозрению в склонении несовершеннолетних к самоубийству.

Об этом рассказала его адвокат Светлана Герасимова , сообщает «Коммерсант». Издание отмечает, что из Среднеуральского женского монастыря задержанного мужчину доставили на допрос в СКР по Свердловской области . Следователей заинтересовала опубликованная на YouTube запись одной из проповедей Сергия, на которой присутствовали дети.

Возможное нарушение закона о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, усмотрел в ролике уполномоченный по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Мороков . Он и обратился в прокуратуру с просьбой проверить данную запись.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший схимонах Сергий задержан спецназом в рамках следственных действий в Среднеуральском монастыре. Опальный священник проходит фигурантом по двум уголовным делам. По сообщениям СМИ, у отца Сергия (Романова) имеется судимость за убийство. В 1986 году он ограбил и убил школьного учителя, за что отсидел 13 лет, позже ушёл в монастырь.