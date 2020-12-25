Ещё
Далее:
Читайте также:
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты
Жорж Милославский рекомендует: сплошные хиты Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

РЕН ТВ: из здания МИД России украли $1 млн 

Газета.Ru 29 минут назад
Из здания МИД России украли $1 млн
Фото: ТАСС
Из главного здания МИД России в Москве вынесли более $1 млн в разной валюте, пишет РЕН ТВ. Сразу после обнаружения пропажи в качестве главного подозреваемого была задержана ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России 49-летняя Наталья Агальцова. Также, в качестве сообщника Агальцовой был задержан ее 29-летний сожитель Василий Маковоз. Однако уже через несколько дней их отпустили.
При этом спустя время Агальцовой изменили меру пресечения на домашний арест, а Маковоз официально перестал быть подозреваемым. Уточняется, что похищено было $1 066 638, полученных российским МИД за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой. Где сейчас находятся похищенные деньги — неизвестно.
В сообщении говорится, что сначала деньги хранились в коробке из-под водки. Позже Агальцова и Маковоз якобы купили сейф, деньги положили в него, а сам сейф — в картонную коробку, в которой он продавался.
Сосед Агальцовой рассказал, что она попросила взять на хранение коробку, на что он согласился, не задавая лишних вопросов. При этом сосед уверяет, что до сих пор не знает, что было в коробке. В настоящее время по данному факту расследуется дело по статье "Присвоение или растрата".
Видео дня. Виктория Боня и Марат Сафин спровоцировали слухи о романе
Газета.Ru: последние новости
В Ставрополе полицейский задержан по подозрению в убийстве В Ставрополе полицейский задержан по подозрению в убийстве Елки похитили со склада в Дзержинском Елки похитили со склада в Дзержинском Арестованный по подозрению в госизмене физик отказался признать вину Арестованный по подозрению в госизмене физик отказался признать вину
Комментарии 20
Криминал , Происшествия , МИД , РЕН ТВ , Краснодарский Край , Сочи , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
01:00
Задержание бывшего вице-губернатора Кубани попало на видео
Происшествия
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
00:27
Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве
Происшествия
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
01:27
Депутат засмотрелся на грудь министра на совещании
Политика
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
00:15
10-тонный «шикарный суперболид» рухнул на землю
В мире Наука
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
01:10
Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге
Происшествия
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
00:54
Рабочий из мести разгромил школу в Крыму
Происшествия
По лесу в Карелии потекла кровавая река
01:27
По лесу в Карелии потекла кровавая река
Происшествия
Грабители на угнанном авто украли банкомат
00:41
Грабители на угнанном авто украли банкомат
Происшествия
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
00:56
В Ереване начались столкновения протестующих с силовиками
В мире
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
00:32
Москвич купил храм на Аvito за 186 000 рублей
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть