Стала известна судьба девушки, в которую стреляли в Москве

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Расстрелянная в столице девушка умерла. Пистолет, из которого ее убил неизвестный, обнаружили в подвальной яме дома на улице Профсоюзной. Об этом сообщает Telegram -канал Mash.

Также около пистолета были найдены самодельные патроны девятого калибра.

Уточняется, что 30-летняя москвичка была хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. Она руководила танцевальной школой и сотрудничала со многими звездами шоу-бизнеса.

Накануне вечером девушку расстреляли, когда она возвращалась домой с работы. По предварительной информации, неизвестный сделал это из мести — танцовщица отвергла его ухаживания.