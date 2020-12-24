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Москва

Появилось видео с места стрельбы в девушку на юго-западе Москвы 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Появилось видео с места стрельбы в девушку на юго-западе Москвы
Фото: РИА Новости
Появилось видео с места нападения на девушку на юго-западе Москвы. Инцидент произошел на Профсоюзной улице, москвичка получила тяжелое ранение.
Пострадавшей оказалась 30-летняя Наталья П. В нее стрелял отвергнутый возлюбленный, который почти месяц выслеживал ее. Мужчина подкараулил свою бывшую избранницу и два раза выстрелил в нее из пистолета Макарова. Орудие преступления и гильзы были обнаружены на месте происшествия.
Пострадавшая перенесла клиническую смерть, в настоящее время за ее жизнь борются медики, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось о броске гранаты. Впоследствии эта версия не подтвердилась, речь идет о стрельбе.
Кроме того, уточняется, что в момент нападения пострадавшая подходила к подъезду с двумя подругами, девушки не пострадали.
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Криминал , РЕН ТВ , Москва
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