СМИ: Фигуранта дела об убийстве депутата Вороненкова скормили свиньям

Останкинский суд Москвы назначил на 30 декабря этого года предварительное слушание в рамках дела об убийстве Юрия Василенко — основного фигуранта дел об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина.
Об этом пишет «Росбалт».
По версии следствия, в январе 2019 года криминальный авторитет Александр Сошников (Сохатый) и его сообщники подкараулили Василенко у одного из ресторанов в Москве. Сохатый предложил ему сесть в машину, тот попытался спастись.
В него выстрелили и поместили в машину. Они поехали в Курск, где дальнейшая судьба Василенко неизвестна. Вероятно, его убили и скормили свиньям: следователи обнаружили, что после похищения бандиты заехали на свиноферму.
Исследование на полиграфе показало, что тело Василенко действительно скормили животным.