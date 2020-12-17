СМИ: Фигуранта дела об убийстве депутата Вороненкова скормили свиньям

Об этом пишет «Росбалт».

По версии следствия, в январе 2019 года криминальный авторитет Александр Сошников (Сохатый) и его сообщники подкараулили Василенко у одного из ресторанов в Москве. Сохатый предложил ему сесть в машину, тот попытался спастись.

В него выстрелили и поместили в машину. Они поехали в Курск, где дальнейшая судьба Василенко неизвестна. Вероятно, его убили и скормили свиньям: следователи обнаружили, что после похищения бандиты заехали на свиноферму.

Исследование на полиграфе показало, что тело Василенко действительно скормили животным.