Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Выберите регион
Москва

Россиянин похитил и изнасиловал бывшую жену ради возвращения к ней 

Lenta.ru 2 часа назад
Россиянин похитил и изнасиловал бывшую жену ради ее возвращения
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
В Северодвинске задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в похищении и изнасиловании бывшей жены. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
По версии следствия, задержанный хотел вернуть бывшую супругу. Для этого он подкараулил ее на улице, затащил в свой автомобиль и изнасиловал.
После этого бывший муж привез потерпевшую к себе в квартиру и удерживал там до утра следующего дня, после чего отпустил.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ («Похищение человека») и части 1 статьи 131 УК РФ («Изнасилование»).
На допросе задержанный отказался признавать вину. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об аресте.
Видео дня. На что потратил МРОТ вернувшийся с Мальдив Басков
Последние новости
Спрогнозировано будущее российской экономики Спрогнозировано будущее российской экономики Медведев обвинил разнотык в бедах России Медведев обвинил разнотык в бедах России Собянин повысит пенсии москвичам до 20 тысяч рублей Собянин повысит пенсии москвичам до 20 тысяч рублей
Криминал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
00:26
Опубликовано видео падения столбов на мосту в Киеве
Происшествия
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
00:48
Мощный взрыв грузовика на трассе сняли на видео
Происшествия
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
00:15
Зеленский сыграл в пинг-понг перед американцами и попал на видео
Политика
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
00:34
Инопланетяне в столичном метро попали на видео
Новости Москвы
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
00:13
Опубликовано видео первого полета нового ИЛ-114-300
Технологии
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
00:58
Опубликовано видео с места пожара 150-летнего храма
Пожары
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
01:51
Женщина прыгнула в морскую пену ради спасения пива и попала на видео
В мире
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
01:18
Коммунальщики перепели хит Моргенштерна и попали на видео
Новости Москвы
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
00:11
Девушек в бикини наказали за эротический танец в фонтане
В мире Европа
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
01:45
«Ублюдки»: Том Круз психанул и обматерил съемочную группу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение