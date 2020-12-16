Сотрудницу минздрава задержали по подозрению во взятках

Сотрудницу министерства здравоохранения Челябинской области задержали по подозрению в получении взятки, губернатор региона поручил оказать следствию содействие в расследовании преступления.
Как сообщают местные СМИ, сотрудница министерства здравоохранения Челябинской области Арина Устюгова во вторник была задержана при попытке получить взятку в одном из кафе Челябинска. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона уточнил, что речь идет о взятке в размере 500 тысяч рублей.
"Губернатор региона Алексей Текслер всегда подчеркивал (и не далее как в понедельник на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании, губернатор уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие", — сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.
В пресс-службе минздрава региона РИА Новости добавили, что в настоящее время работа ведется следственными органами.
"Министерство заинтересовано в объективном расследовании и окажет все необходимое содействие", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе ГУМВД России по региону не смогли прокомментировать информацию о задержании сотрудницы минздрава, в следственном управлении СК РФ по региону в настоящее время на звонки корреспондента не ответили.