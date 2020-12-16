Сотрудницу минздрава задержали по подозрению во взятках

"Губернатор региона Алексей Текслер всегда подчеркивал (и не далее как в понедельник на заседании региональной комиссии по противодействию коррупции), что эта работа системная и постоянная. Особенно она важна сейчас в медицинской сфере. Заинтересованы в тщательном расследовании, губернатор уже поручил оказать следствию исчерпывающее содействие", — сказал РИА Новости в среду пресс-секретарь главы региона Сергей Зюсь.