«Руки дрожали»: раскрыты детали убийства женщины в Подмосковье

Сотрудница магазина, возле которого накануне зарезали женщину, рассказала телеканалу "360" подробности инцидента в деревне Ковригино Дмитровского района.

По данным ГСУ СК России по Московской области, во вторник около полудня подозреваемый увидел в магазине женщину, после чего вышел за ней и стал преследовать. Пройдя 100 метров, он набросился на жертву с ножом и ударил ее в спину и шею не менее четырех раз. Подозреваемого задержали в автомобиле такси. Им оказался 25-летний мужчина.

По словам очевидицы, подозреваемый не проживал в деревне постоянно, там у него была дача.

"Никак себя не проявлял, но было видно, что с психикой у него не все в порядке, потому что у него все время руки дрожали", — охарактеризовала мужчину продавщица.

Женщина уточнила, что молодой человек пришел в магазин, сделал покупку и ушел. Вскоре туда пришла его будущая жертва. Уже на улице покупатель быстрым шагом догнал ее. Они разговаривали около минуты, после чего мужчина напал на женщину с ножом.

"Он не убегал, а спокойно совершенно шел мне навстречу. Ему было как будто бы все равно в этот момент. Глаза были стеклянные", — пояснила собеседница телеканала.

Сотрудница магазина предположила, что подозреваемый и его жертва не были знакомы. У погибшей осталось двое детей.