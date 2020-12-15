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Москва

Госдума может ужесточить ответственность за хулиганство с оружием 

News.ru 1 час назад
За хулиганство с оружием ужесточат ответственность
Фото: globallookpress.com
Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за хулиганство с оружием и признать уголовно наказуемыми угрозы применения насилия. Документ поступил на рассмотрение в парламент 14 декабря, его автор — депутат Дмитрий Вяткин.
Автор инициативы предлагает внести в статью УК «Хулиганство» поправки, которые позволят приравнять к преступлению хулиганские действия без оружия к таким же действиям, но с оружием, сообщает ТАСС. То есть на сегодня, разъясняет депутат, человека, который угрожает насилием или применяет его, но при этом не использует оружия или заменяющих его предметов, привлечь к уголовной ответственности нельзя, что, по сути, несправедливо.
А вот применение оружия в таких случаях должно считаться отягчающим фактором, так же, как и хулиганство, совершённое группой лиц. За это будет грозить срок лишения свободы до семи лет.
Правительство уже дало положительный отзыв на данный законопроект. Но при этом было высказано замечание, что предложенная статья делает равнозначными по строгости наказания за хулиганство, которое закончилось нанесением тяжкого вреда здоровью, с хулиганством, которое выразилось в нереализованных угрозах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области неизвестный мужчина без видимой причины обстрелял подростков. Компания молодых людей шла по улице Калинина. Когда они проходили мимо припаркованного автомобиля, из машины вышел мужчина с ружьём в руках и открыл огонь.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Дмитрий Вяткин , Госдума , ИТАР-ТАСС , Тверская Область
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