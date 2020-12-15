За хулиганство с оружием ужесточат ответственность

Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за хулиганство с оружием и признать уголовно наказуемыми угрозы применения насилия. Документ поступил на рассмотрение в парламент 14 декабря, его автор — депутат Дмитрий Вяткин.

Автор инициативы предлагает внести в статью УК «Хулиганство» поправки, которые позволят приравнять к преступлению хулиганские действия без оружия к таким же действиям, но с оружием, сообщает ТАСС. То есть на сегодня, разъясняет депутат, человека, который угрожает насилием или применяет его, но при этом не использует оружия или заменяющих его предметов, привлечь к уголовной ответственности нельзя, что, по сути, несправедливо.

А вот применение оружия в таких случаях должно считаться отягчающим фактором, так же, как и хулиганство, совершённое группой лиц. За это будет грозить срок лишения свободы до семи лет.

Правительство уже дало положительный отзыв на данный законопроект. Но при этом было высказано замечание, что предложенная статья делает равнозначными по строгости наказания за хулиганство, которое закончилось нанесением тяжкого вреда здоровью, с хулиганством, которое выразилось в нереализованных угрозах.

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