Российская продавщица обезоружила грабителя

В полицию поступило сообщение работника продуктового магазина, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом и требовал деньги.

"Установлено, что в дневное время в магазин продуктов на улице Русской зашел молодой человек и, демонстрируя пневматический пистолет, потребовал наличные деньги. Продавец не растерялась и смогла собственноручно обезоружить нападавшего, который впоследствии скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого, 26-летний местный житель сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.