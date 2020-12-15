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Во Владивостоке продавщица обезоружила напавшего на магазин грабителя 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
Российская продавщица обезоружила грабителя
Фото: Reuters
Продавец продуктового магазина во Владивостоке смогла обезоружить грабителя, который требовал деньги, угрожая пневматическим пистолетом, сообщает УМВД по Приморскому краю.
В полицию поступило сообщение работника продуктового магазина, что неизвестный угрожал похожим на пистолет предметом и требовал деньги.

"Установлено, что в дневное время в магазин продуктов на улице Русской зашел молодой человек и, демонстрируя пневматический пистолет, потребовал наличные деньги. Продавец не растерялась и смогла собственноручно обезоружить нападавшего, который впоследствии скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Полицейские задержали подозреваемого, 26-летний местный житель сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по статье "разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Фигурант заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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Криминал , Происшествия , Санкции , Громкие уголовные дела , МВД , Владивосток , Приморский Край
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