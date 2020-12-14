В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд

Бывшие первый заместитель главы Сочи Анатолий Рыков, замглавы города Сергей Юрин, заместитель начальника правового управления администрации города Андрей Левентюк, а также адвокат Николай Гребенюк предстанут перед судом за взяточничество в размере 120 миллионов рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
По данным на сайте, в период с 2015 по 2018 год бывшие чиновники и адвокат в составе организованной группы получили от предпринимателей Краснодарского края взятки размере 120 миллионов рублей за предоставление земельного участка и выдачу разрешений на строительство.
"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рыкова, Сергея Юрина и Андрея Левентюка, обвиняемых в совершении трех преступлений …получение взятки, и Николая Гребенюка, обвиняемого … получение взятки… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Как сообщает СК РФ, одним из взяткодателей выступил учредитель ООО "Мануфактура-Юг" Игорь Строганов. Ему предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере. Дело в отношении него в настоящий момент рассматривается в суде. Также, по данным следствия, в уголовном деле еще один фигурант — адвокат Алексей Литвинов. Добавляется, что Литвинов и Строганов признали свою вину.