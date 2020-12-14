В Сочи несколько экс-чиновников пойдут под суд

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Анатолия Рыкова, Сергея Юрина и Андрея Левентюка, обвиняемых в совершении трех преступлений …получение взятки, и Николая Гребенюка, обвиняемого … получение взятки… Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.